فريق كامل| غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام يانج افريكانز

يستضيف فريق الأهلى في السادسة مساء اليوم الجمعة نظيره يانج افريكانز التنزانى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

غيابات الأهلي أمام يانج أفريكانز

ويغيب 11 لاعبا من قائمة مباراة اليوم أمام يانج أفريكانز، بسبب الإصابات ووجهة النظر الفنية، فضلا عن بعض اللاعبين بسبب عدم القيد الإفريقي.

وضمت قائمة الغيابات: كلاً من: محمد الشنأوي، محمود الزنفلي، خالد عبد ألفتاح، عمر كمال، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمود كهربا، أحمد عبد القادر، اليو ديانج، كريستو وكريم نيدفيد.

ويتصدر الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 9 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في 3، ويكفي المارد الأحمر التعادل من أجل التأهل متصدراً، واستكمال مشواره للحفاظ على اللقب.