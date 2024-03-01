أهلي 2009 يخسر أمام الإسماعيلي في بطولة الجمهورية

تلقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 خسارة خارج ملعبه أمام الإسماعيلي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية، ضمن الجولة 24 من بطولة الجمهورية.

بهذه النتيجة توقف رصيد «أهلي 2009» عند 44 نقطة، وسجل 42 هدفًا مقابل 25 هدفًا في مرماه.

يضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 بالأهلي كلًّا من محمد رجب مديرًا فنيًّا، وسيد العربي مدربًا مساعدًا، وعاصم محسن مدرب الحراس، وسيد حجاج الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.