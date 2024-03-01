مكافأة لجميع العاملين بمستشفيات قصر العيني والفرنساوى | جامعة القاهرة في أسبوع

الخشت: اكتمال تحول الجامعة لجامعة من الجيل الرابع، وبدء العمل للتحول نحو جامعات الجيل الخامس

يشيد بجهود عمادة كلية الطب والأطباء والنواب والتمريض والعاملين بالمستشفيات والمكافأة

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع “صدى البلد”، حصاد أبرز أخبار جامعة القاهرة خلال الأسبوع المنقضي.

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته بحفل خريجي كلية الإعلام، اكتمال تحول الجامعة لجامعة من الجيل الرابع، وبدء العمل للتحول نحو جامعات الجيل الخامس، مشيرًا إلي أن تحول الجامعة للجيل الرابع جاء وفق شهادة المؤشرات الدولية مثلا كلاريتيف وسكوبس، وجاء نتيجة اتباع الجامعة لاستراتيجية محددة، واطلاقها مباردة لسد الفجوة المعرفية، ودراسة محاور التقدم داخل التصنيفات الدولية والعمل عليها لسنوات عديدة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي التقدم الكبير الذي حققته الجامعة داخل مختلف التصنيفات الدولية المرموقة، وتقدمها 185 مركزًا هذا العام، و100 مركز داخل تصنيف شنغهاي، ودخول 8 تخصصات داخل أفضل 100 جامعة عالميًا، مضيفًا أن قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية قد حقق تقدم كبير وأصبح ضمن أفضل 300 مركز علي مستوي العالم من بين 30 ألف جامعة بعد أن كان خارج التصنيف منذ سنوات عديدة، ولافتًا أن جامعة القاهرة أصبحت اليوم داخل المربع الذهبي Q1 للبحث العلمي علي المستوى الدولي وفق مؤشر كلاريتيف.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، عدد من الإنجازات التي استطاعت الجامعة تحقيقها في عدة قطاعات من بينها، إنشاء جامعة القاهرة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر وبدء الدراسة بها من خلال 18 برنامجًا دوليًا معتمد، والانتهاء من مرحلة كبيرة من مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والذي يضم 425 عمارة بها 5 آلاف شقة سكنية، مشيرًا إلي تجديد المبني الجنوبي للمعهد القومي للأورام وزيادة الطاقة الاستيعابية له، وتجديدات مستشفى أبو الريش الياباني والمنيرة علي أعلي مستوي، وإنجاز أكبر مستشفى طوارئ في الشرق الأوسط علي مساحة 7 آلاف متر، والتوسعات التي حدثت داخل مستشفى أورام الثدي بالتجمع بتكلفة بلغت 200مليون جنيه لخدمة مرضي أورام الثدي.

وعلى الجانب الآخر ، وجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بصرف 1500 جنيه مكافأة، لجميع العاملين بمستشفيات قصر العيني، وقصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، تقديرًا لجهودهم وأدائهم المتميز وتفانيهم في العمل.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بالجهود المبذولة من كلية الطب بقيادة د. حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات وقيادات الكلية وقيادات المستشفيات ورؤساء الأقسام، والأطباء والنواب، والعاملين بمستشفيات قصر العيني، والفرنساوي وأطقم التمريض.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذه المكافأة تأتي في إطار سعي الجامعة للتشجيع والتقدير لمنتسبيها، وتعتبر جزءًا من استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والطبية والإدارية لبذل المزيد من الجهود والتفاني في سبيل رفعة الجامعة وتحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي.