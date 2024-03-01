حماس : الاحتلال الإسرائيلي ينهي حياة 7 رهائن في غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة عن مقتل 7 رهائن في قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام أن الرهائن السبعة قتلوا خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني إلى جانب إصابة عشرات الآلاف في العدوان الذي طال كل مناطق القطاع.

وتسببت الضربة الإسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين أمس الخميس، في أثناء انتظارهم وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة، في استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة ما يزيد على 1000 آخرين.