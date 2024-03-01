الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب في مباراة الجولة الـ 14 الدوري العام.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.
خط الوسط: محمد عادل - محمد إبراهيم- أحمد القندوسي - أحمد بلحاج - صامويل أمادي .
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
على الجابرى - خالد صبحي - عبد الرحمن بودى - أحمد القرموطى - يوسف بعرور - ابراهيم محمد - فيڤور أكيم - چون ايبوكا - مروان عثمان.