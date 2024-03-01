عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز استخدام الحقنة الشرجية أثناء الصيام؟.. المفتي يحسم الجدل

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

هل يجوز استخدام الحقنة الشرجية أثناء الصيام؟، سؤال أجابه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

هل يجوز استخدام الحقنة الشرجية أثناء الصيام؟

وقال المفتي حسما للجدل في جواب: هل يجوز استخدام الحقنة الشرجية أثناء الصيام؟: " عند المالكية وإن كان ولابد يمكن استخدام الحقنة الشرجية والصيام صحيح ولا قضاء عليه".

وأوضح مفتي الديار المصرية، اليوم الجمعة: "جاءت الفتوى فى 2019، على ان الفتوى مفطرة عند جمهور العلماء، وعليه ان ينظم وقته مع الصيام، لكن نظرنا مرة أخرى بالتعاون المتخصصين من الأطباء ان الحقنة الشرجية لا تصل إلى الجوف ونحن هنا نأخذ بهذا الكلام تشريحيا بأن الفتوى لا تفطر  ". 
واوضح: "درسنا مع الاطباء كثيرا وتوصلنا فى عام 2022 الى ان عد دراسة واقع عمل الحقنة الشرجية، وأغراض استخدامها المتعددة، وما يصل إليه محتواها في بدن الإنسان، والوقوف على شدة الاحتياج إليها ممَّن يعانون من الإمساك المزمن أو غير ذلك من الأمراض، والاستماع إلى الخبراء المتخصصين: ترى دار الإفتاء المصرية أن استخدامها أثناء الصيام لا يؤثر في صحة الصوم؛ لأنها لا تصل إلى الجوف المعتبر شرعًا، وهذا قول المحققين من العلماء".

هل تجب الزكاة في أموال الزوجة؟ اعرف شروط استحقاقها وإخراجها

حكم إخراج زكاة الفطر نقودا

يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: وإخراج زكاة الفطر نقودًا أولى للتيسير على الفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد; لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى  ملابس, أو لحم، أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب, وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية، هذا كله في حالة اليسر, ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق, أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير.
ولزكاة الفطر فضل عظيم، وثواب جزيل، لا يعلمه إلا الله وقد أعلمنا الله ببعض ذلك الفضل والثواب، وذلك الفضل والثواب قد يكون لارتباط هذه العبادة الجليلة بعبادة صيام رمضان فقد روي عن النبي ﷺ أنه (سئل: أي الصوم أفضل ؟ فقال شعبان لتعظيم رمضان قيل : فأي الصدقة أفضل ؟ قال صدقة في رمضان) [رواه الترمذي] وزكاة الفطر صدقة تخرج في رمضان كما صح عن ابن عمر (أنه كان يؤديها قبل العيد بيوم أو يومين) [مسلم وأبو داود]. قال محمد بن مصطفى الخادمي : (ودفع القيمة أفضل من دفع العين على المذهب، ومن فضائلها : قبول الصوم، والفلاح، والنجاة من سكرات الموت، وعذاب القبر كذا عن المنية والسراجية) [بريقة محمودية].

الصيام استخدام الحقنة الشرجية أثناء الصيام هل يجوز استخدام الحقنة الشرجية أثناء الصيام مفتى الجمهورية حكم إخراج زكاة الفطر نقودا زكاة الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

احتمال استغناء مش بس استبعاد من المباريات | خبر صادم لنجم الزمالك

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

الداخلية تكشف ملابسات واقعة إنهاء طالبة جامعة العريش لحياتها

حماس : الاحتلال الإسرائيلي ينهي حياة 7 رهائن في غزة

وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 86 عاما

موضوعات متعلقة

هل تجب الزكاة في أموال الزوجة؟ اعرف شروط استحقاقها وإخراجها

دعاء للميت في يوم الجمعة.. 15 كلمة مستجابة رددها الآن

دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات

خطيب الجامع الأزهر: شرعت صلاة الجمعة تذكيرًا بالله سبحانه وتحقيقاً لمعنى الإيمان

ما هو العمر الذي يحاسب فيه الإنسان على الصوم؟.. الإفتاء تجيب

«إذا انتصف شعبان فلا تصوموا».. هل يتضمن النهي عن قضاء أيام من رمضان؟

8 أمور تحقق النجاة للمسلم.. بادر باغتنامها قبل رمضان

8 أشياء إياك أن تنخدع بها أو تشغلك عن الذكر.. وزير الأوقاف يحذر

ترشيحاتنا

شوط أول سلبي بين الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

مصرع 70 أسيرًا إسرائيليًا في قصف غزة .. ومصدر: أحدهم مقرب من نتنياهو

"الخزانة الأمريكية": مصر تقترب من الاتفاق مع "النقد الدولي" لزيادة قيمة القرض

هل يجوز استخدام الحقنة الشرجية أثناء الصيام؟.. المفتي يحسم الجدل

وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 86 عاما

الجو هيقلب: الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الطقس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون لافت.. نورهان منصور تثير الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة

دراما رمضان 2024| watch it تطرح البوسترات الفردية لمسلسل «صيد العقارب»

فستان جومانا مراد الأحمر يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

ميريام فارس تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بعد إنتهاء أزمته مع الزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة بعد سداد الغرامة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل جودر

الحدوتة خلصت | رد فعل كهربا بعد سداد غرامة الزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ