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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غرب المخا اليمنية.. تعرض السفينة البريطانية روبيمار لحادث جديد بالبحر الأحمر

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت شركة أمبري للنقل البحري تلقيها تقارير عن تعرض السفينة البريطانية "روبيمار" لحادث جديد بالبحر الأحمر على بعد 16 ميلا بحريا غرب المخا اليمنية.

وفي وقت سابق؛ نفذ الحوثيون ثلاث عمليات عسكرية نوعية الأولى أطلقتِ خلالها القوة الصاروخية وكذلكَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ  عدداً من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ على أهدافٍ مختلفةٍ للعدوِّ الصهيونيِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ.

وقال الحوثيون في بيان لهم : فيما العملية الثانية في خليجِ عدن، حيث نفذت القوات البحرية عمليةَ استهدافٍ لـ سفينةٍ بريطانيةٍ (  ISLANDER ) في خليجِ عدن، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، أصابتْها بشكلٍ مباشرٍ ما أدى إلى نشوبِ الحريقِ فيها بفضلِ الله.

وأضاف البيان : أما العمليةُ الثالثةُ فقد تمَّ خلالَها استهدافُ مدمرةٍ أمريكيةٍ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الطائراتِ المسيرة.

وختم الحوثيون البيان   مستمرون في تنفيذِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعب الفلسطينيِ ودفاعاً عن اليمن العزيز في مواجهة العدوان الأمريكيِ البريطاني وأن عملياتِها العسكريةَ لن تتوقفَ إلا بتوقفِ العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
 

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