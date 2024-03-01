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قرار عاجل من الداخلية بشأن واقعة العريش..

رسالتها الأخيرة مؤثرة.. ماذا حدث مع طالبة العريش قبل وفاتها؟

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تفاصيل واقعة وفاة الطالبة نيرة طالبة جامعه العريش التي تعرضت للابتزاز والتهديد بالفضح من قبل زملائها، بالإضافة إلى تفاصيل ملابسات الواقعة، وماذا قال زملاؤها وأسرتها، والعقوبة التي تنتظر المتورطين في مصرعها.

وأثارت واقعة طالبة جامعة العريش، غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق زملاؤها هاشتاج “حق طالبة العريش”، والذي تضمن مجموعة كبيرة من التغريدات التي توضح ملابسات وفاتها.

الطالبة نيرة، كانت تدرس في السنة الأولى بكلية الطب البيطري، تعرضت لجريمة ابتزاز من قبل زملائها، وبعدها توفيت.

وتضاربت الأقاويل بشأن مصرعها، ما بين أنها لم تتحمل ما حدث وانتحرت، وبين أنها قُتلت ولم تنتحر.

وطالب أصدقاء نيرة، بالتحقيق في وفاتها؛ بعد تعرضها للابتزاز والتهديد بالفضيحة من زميلتهم “شروق”، وزميل لها يدعى “طه”.

وتصدر الهاشتاج، موقعي التواصل الاجتماعي "إكس" و"فيس بوك"؛ بعد دفن جثمانها، للمطالبة بالكشف عن ملابسات وفاتها.

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