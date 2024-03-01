رسميا.. بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم (اعرف التفاصيل)

قدم مذيع صدى البلد أحمد دياب تغطية حول تفاصيل زيادة الإيجار القديم الذي سيبدأ تطبيقه بشكل رسمي خلال أيام، بالإضافة إلى تفاصيل من ستطبق عليهم هذه الزيادة، وما مقدارها، وهل ستشمل الوحدات السكنية أم لا؟، والعقوبات التي تنتظر من يمتنع عن تطبيق الزيادة، والحالات التي يتم فيها طرد المستأجر وفسخ عقده.

ونص القانون الصادر رقم 10 لسنة 2022، على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، لذلك سيتم تطبيق زيادة الإيجار القديم الاعتباري بداية من هذا الشهر، وتحديدا بعد 5 أيام.

الجريدة الرسمية سبق أن نشرت القانون، مُصدَّقًا عليه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 6 مارس 2022، وتعتبر زيادة الإيجار القديم هذا العام، هي الزيادة الثالثة.

وسبق أن تم زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال في بداية تطبيق القانون في مارس 2022، وكانت الزيادة الثانية في القيمة الإيجارية، وفي العام الحالي، يستعد المخاطبون بأحكام القانون الصادر لتطبيق الزيادة الثالثة.

وزيادة القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص، ستطبق على الأشخاص الاعتباريين من المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية والأحزاب، والشركات التجارية، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لهم الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون، ووحدات الأوقاف.