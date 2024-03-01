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ماذا قال الموسيقار حلمي بكر قبل وفاته بساعات؟

احمد دياب مذيع صدى
احمد دياب مذيع صدى البلد

قدم مذيع صدى البلد احمد دياب تغطية خاصة حول تفاصيل وفاة الموسيقار حلمى بكر بعد صراع مع المرض، وماذا حدث فى الساعات الأخيرة من حياته، وماذا قال قبل وفاته بساعات.

 

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية وفاة الموسيقار حلمي بكر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاما.

وكان قد نقل الموسيقار حلمي بكر اليوم لأحد المستشفيات بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية.

وكان من المفترض أن يتواجد حلمي فى المستشفى لحين استقرار حالته الصحية وبعدها يعود إلى منزله بصحبة زوجته سماح القرشي، ولكنه قد فارق الحياه.

وأعلنت الفنانة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية، وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر، بعد صراع مع المرض،  عبر  «فيس بوك» .
وقالت : «لا إله إلا الله ولا نقول إلا مايرضى الله.. البقاء لله استاذ حلمى انتقل إلى رحمة الله.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.. ربنا يصبر ابنه واخواته وكل محبيه المخلصين».

وكانت قد قامت زوجته سماح القرشي بنقله إلى مسقط رأسها بقرية البوها المحطة التابعة لمركز كفر صقر بالشرقية، رغم حالته الصحية الصعبة التي تحتاج إلى العلاج في المستشفى ثم نقله بسيارة إسعاف مجهزة صباح اليوم، لغرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالشرقية بعد حدوث تطورات في حالته الصحية.

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