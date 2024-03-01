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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد ومكان عزاء حلمي بكر

صدى البلد

أعلنت زوجة الموسيقار الراحل حلمي بكر، عن إقامة العزاء، بعد غد الأحد، في مسجد الحامدية الشاذلية.

ولم يعلن حتى الآن عن موعد الجنازة؛ لأن نجل الراحل يريد حضورها غدا.

ومن جهته، أعرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن حزنه الكبير لوفاة الموسيقار حلمي بكر، النقيب الشرفي للمهن الموسيقية.

ونشر حساب نقابة المهن الموسيقية عبر “فيس بوك”، فيديو للنقيب العام الفنان مصطفى كامل، ينعى فيه الموسيقار حلمي بكر، وقال: “الأستاذ حلمي مات، حلمي بكر مات، لكل الناس اللي كانت سايباه، حلمي بكر مات”.

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ونعت نقابة المهن الموسيقية الملحن حلمي بكر.

وأوضحت النقابة، فى بيان لها “البقاء لله وحده وانا لله وانا اليه راجعون بمزيد من الحزن والأسي ينعي الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة  الموسيقار الكبير الملحن حلمي بكر  وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان”.

حلمي بكر ملحن مصري لحّن حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: «سيدتي الجميلة» و«حواديت» و«موسيقى في الحي الشرقي»، واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية ولحّن الكثير من الأغاني الناجحة من أشهرها الحلم العربي.

ولد حلمي عيد محمد بكر في حي حدائق القبة بمدينة القاهرة، لأب عاشق للفن ويجيد العزف على آلة الناي، لذلك قام جده الأكبر عمدة إحدى القرى بطرده من القرية فحضر إلى القاهرة ومارس بعض الأعمال الحرة.

بدأ حياته المهنية عقب تخرجه من المعهد العالي للموسيقى العربية كمدرس للموسيقى العربية بإحدى المدارس الحكومية، إلا أنه استقال منها بسبب الروتين. 

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