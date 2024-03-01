أهم أسباب زيادة استهلاك السيارة للوقود

يرتكب العديد من سائقي السيارات أخطاءً شائعة تعمل على زيادة استهلاك السيارة من الوقود، وبات الكثيرون يبحثون عن طرق لتقليل الاستهلاك لتوفير الوقود.
أسباب زيادة استهلاك الوقود في السيارة
- الضغط على دواسة الوقود بشدة عند بداية تشغيل السيارة.
- عدم زيادة السرعة عند الصعود في طريق مرتفع بالسيارة، ويستحسن زيادة السرعة قبل الوصول إليه وليس في أثناء صعوده.
- السير في الطرق الوعرة والرملية لأن فيها تزداد مقاومة الطريق للسيارة وبالتالي تحتاج الى جهد أكبر مما يزيد استهلاك البنزين.
- الأوزان الزائدة، حيث أنه كلما زاد الوزن زاد المجهود وبالتالي زاد استهلاك البنزين.
- تلف البوجيهات (شمعات الاحتراق) أو استخدام نوعية غير أصلية في حال وجود مشاكل في المحرك فإنه يستهلك كمية كبيرة من البنزين.
- عدم غلق نوافد السيارة عند السير في الطرق السريعة، حيث يدخل الهواء الى السيارة وبالتالي تزداد مقاومته للسيارة.
- انسداد فلتر الهواء.
- التحرك بالسيارة سريعا ومن ثم التوقف بصورة فجائية يستهلك كمية كبيرة جدا من البنزين، وغالباً ما تتخطى تلك النسبة 30% عن المعدل الطبيعي.