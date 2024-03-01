أهم أسباب زيادة استهلاك السيارة للوقود

يرتكب العديد من سائقي السيارات أخطاءً شائعة تعمل على زيادة استهلاك السيارة من الوقود، وبات الكثيرون يبحثون عن طرق لتقليل الاستهلاك لتوفير الوقود.

أسباب زيادة استهلاك الوقود في السيارة