استدعاء 380 ألف سيارة تويوتا تاكوما بسبب خلل فني

تُعرف سيارة تويوتا تاكوما بأنها واحدة من أكثر المركبات وعورة على الطريق، ولكن حتى يمكن أن تتعطل بسبب خطأ بسيط في عملية التصنيع. ونتيجة لبعض حوادث اللحام الخاطئة، يتعين على تويوتا استدعاء 381,199 شاحنة بيك آب من طراز 2022-2023.

تم تجهيز الشاحنات المتضررة بمحاور من صنع شركة Hino Motors Manufacturing USA والتي تحتوي على نهايات مبيت المحور ملحومة. هذه الأطراف جيدة، ولكن أثناء لحامها، لم يستخدم المورد الإعداد الصحيح لتركيب واقي تناثر اللحام.

إذا كان سطح الجلوس ملوثًا برذاذ اللحام، فقد يؤدي ذلك إلى منع ربط صامولة التثبيت بشكل صحيح. ونتيجة لذلك، يمكن أن ترتخي أدوات التثبيت بمرور الوقت وتسمح لإحدى المجموعات الفرعية لعمود المحور أو كليهما بالانفصال عن الهيكل.

قد يشعر سائقو سيارات تاكوما المتضررة باهتزاز أو يسمعون ضوضاء غير طبيعية. وقد يلاحظون أيضًا أن سيارتهم تتسرب من الزيت التفاضلي. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه في حالة حدوث انفصال في عمود المحور، سيتأثر استقرار السيارة وأداء المكابح بشكل خطير وقد يؤدي إلى وقوع حادث.

لسوء الحظ، نظرًا لطبيعة خطأ التصنيع، لا تستطيع تويوتا التأكد من الوحدات الملوثة والوحدات غير الملوثة، لذلك يتعين عليها استدعاء كل تاكوما قامت بتجميعها في الفترة ما بين 2 مايو 2022 و21 نوفمبر 2023.

وتخطط تويوتا لبدء التواصل مع المالكين في 13 أبريل، وسيُطلب منهم إعادة شاحناتهم إلى وكيل قريب. هناك، سيتم فحص مبيت المحور الخلفي، وستتم إزالة أي تناثر لحام، وسيتم تشديد الصواميل المحتجزة وفقًا للمواصفات. عند الضرورة، سيتم أيضًا إصلاح الإصلاحات الإضافية اللازمة نتيجة لهذا الشرط دون أي تكلفة على المالك.