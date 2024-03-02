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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تكشف عن أحدث أسعار سيارة ID.4 الجديدة

صدى البلد

تتمتع سيارة فولكس فاجن ID.4 بعام 2023 قويًا من حيث المبيعات. وتمثل سيارة الكروس أوفر الكهربائية وحدها 11.5% من إجمالي مبيعات فولكس فاجن الأمريكية، في جميع الفئات. 

 

بالنسبة لعام 2024، إنها صفقة أفضل. توفر متغيراتها الاحترافية المزودة ببطارية أكبر مزيدًا من الطاقة وتحصل على شاشة معلومات وترفيه جديدة. تم الإعلان عن ذلك في سبتمبر 2023، ولكن الآن قامت شركة فولكس فاجن بوضع سعر لها أخيرًا.

 

يبدأ مشروع تجديد نظم الإدارة لـ 2024 ID.4 بسعر 39.735 دولارًا أمريكيًا لنماذج 62 كيلووات في الساعة و44.875 دولارًا أمريكيًا لإصدارات 82 كيلووات في الساعة، باستثناء رسوم الوجهة البالغة 1.425 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لمجموعة الأدوات الصحفية المحدثة من فولكس فاجن. هذه الأسعار أعلى قليلا من ذي قبل. 

 

ستكون النماذج مؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي فيدرالي بقيمة 7500 دولار عند إصدارها مع مكونات شركة تصنيع البطاريات SK On، على الرغم من أن فولكس فاجن لم تحدد موعدًا لذلك. (لا يعكس موقع شركة فولكس فاجن هذه الأسعار بعد.)

 

سيكون طراز 2024 متاحًا في الفئات القياسية وS وS Plus. ومع ذلك، فإن التحديث الكبير هو بالطبع خيار البطارية الجديدة بقدرة 82 كيلووات/ساعة، والتي تم الإعلان عنها العام الماضي. ستحصل الطرازات المجهزة بالبطارية الأكبر على نظام الدفع APP 550 الجديد، وهو جيد بقوة 282 حصانًا في إصدار الدفع بالعجلات الحقيقية و330 حصانًا في طراز الدفع الرباعي.

 

ستستمر الطرازات ذات المستوى المبتدئ في الحصول على حزمة البطارية الأصغر بقدرة 62 كيلووات في الساعة والتي توفر حوالي 206 ميلاً من النطاق المقدر لوكالة حماية البيئة. يعد كل من ID.4 Pro وPro S بسعة بطارية أكبر تبلغ 82 كيلووات في الساعة مناسبين لمسافة 291 ميلاً. يحصل AWD Pro وAWD Pro S على تصنيف نطاق أقل قليلاً من وكالة حماية البيئة (EPA) يبلغ 263 ميلاً.

 

تحديث كبير آخر في طرازات 2024 Pro هو شاشة المعلومات والترفيه مقاس 12.9 بوصة. تقول شركة فولكس فاجن إنها أعادت هيكلة الواجهة الرسومية وقائمة التنقل على الشاشة. 

 

اكتسبت شاشات ID.3 وID.4 وID.5 لشركة فولكس فاجن سمعة سيئة بسبب التأخر والتجميد. وكانوا أيضًا مسؤولين جزئيًا عن عملية ابتزاز في شركة كارياد، ذراع البرمجيات لشركة فولكس فاجن.

 

ويظل متطابقًا بصريًا، باستثناء بعض التغييرات الطفيفة. تتميز طرازات ID.4 AWD Pro بعجلات أكبر من سبائك الألومنيوم مقاس 20 بوصة، ويتم ترقية سيارات S Plus إلى عجلات معدنية مقاس 21 بوصة. في الداخل، ID.4. 

 

وستشمل طرازات S المزودة ببطارية تبلغ 82 كيلووات في الساعة مقاعد ذات تهوية في الصف الأمامي، وستحصل طرازات S Plus على نظام الصوت Harman Kardon المتميز مع تسعة مكبرات صوت ومضخم صوت.

 

ومن بين منافسيها المباشرين Ford Mustang Mach-E وTesla Model Y وHyundai Ioniq 5 وVolvo EX40 وغيرها.

 

 

فولكس فاجن ID 4 الكروس اوفر ID 5 ID 4 Hyundai Ioniq Ford Mustang Mach-E

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