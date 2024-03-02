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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الكنكة والسبرتاية.. مشروع غريب للقهوة التركية أثناء ركوب الدراجة

صدى البلد

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رجلاً يحضر القهوة التركية أثناء ركوبه الدراجة، وقد أثار الفيديو إعجاب الناس بمهاراته اللافتة.

تم تداول مقطع الفيديو على إنستجرام وانتشر بشكل واسع حيث حاز على أكثر من خمسة ملايين مشاهدة. يظهر الفيديو الرجل وهو يضع لوح خشبي على مقود الدراجة، ثم يقوم بوضع القهوة في إناء ووضع موقد صغير على اللوح الخشبي.

 وبعد أن يضيف الماء ويقلب المكونات جيدًا، يضعها على الموقد ويقوم بتسخينها. في نهاية الفيديو، يصب الرجل القهوة في كأس قابل للتصرف ويقدمها للعميل.

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وأثارت مهارات الباريستا هذه إعجاب الكثيرين الذين عبروا عن إعجابهم في قسم التعليقات على المنشور. وقد وصفه البعض بالمدهش والمبدع، في حين أعرب آخرون عن دهشتهم من توازن الرجل وقدرته على القيام بهذه الحركات الصعبة دون أن تسقط القهوة.

تمت مشاركة الفيديو منذ 3 فبراير على انستجرام وحصد أكثر من 5.1 مليون مشاهدة وما زالت الأرقام في تزايد. حتى أن الكثيرين انتقلوا إلى قسم التعليقات في المنشور لمشاركة أفكارهم عن إمانية تنفيذ الفكرة.

يعد هذا الفيديو مثالًا على الإبداع والمهارات الفريدة التي يمكن للأشخاص تطويرها في حياتهم اليومية، وقد لاقى استحسانًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

التواصل الاجتماعي القهوة التركي تحضير القهوة

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