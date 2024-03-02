لن تصدق.. رجل يعثر على دودة في شوكولاتة شهيرة تُباع للأطفال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه رجل يعثر على دودة تزحف في شوكولاتة شهيرة. عادة ما تُباع للأطفال، والغريب وجود شبكة عنكبوتية بها من الداخل أيضا.

دودة داخل شوكولاتة شهيرة

هذه الصور ومقاطع الفيديو المقززة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، بعد وصف منتجاتها بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبعد هذا الجدل قدم صاحب الشيكولاتة للمختبر لإصدار تقرير رسمي بشأن وجود حشرات داخلها.

ووفقا لموقع “هندوستان تايمز” أظهرت الصورة دودة في شوكولاتة ، وقد وصفها تقرير المختبر بأنها "غير آمنة للاستهلاك". وشارك روبن زاكيوس مزيدًا من التفاصيل حول التقرير الذي تلقاه من المختبر، حيث قال: "إليكم تقرير الشوكولاتتين اللتين اشتريتهما من متجر راتناديب ريتيل. حان الوقت لمحاسبة شركات السلع الاستهلاكية السريعة ومعاقبتها على توريد طعام غير آمن يتناوله أطفالنا بشكل متكرر!".

وشارك التقرير على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "يجب أن تتحملوا المسؤولية الكاملة عن هذا الإهمال الفادح الذي يشكل خطرًا على الصحة العامة". وأضاف: "أحث الناس على الحذر عند تناول هذه الشوكولاتة، خاصةً عندما نعطيها لأطفالنا الأبرياء".

رد شركة الشوكولاتة

ردًا على التعليقات، قامت الشركة بنشر سلسلة من ثلاثة تغريدات. وكتبوا: "مرحبًا، شركتنا تتبع المنتجات المقبولة عالميًا في مجال السلامة الغذائية، والذي يعتبر أكثر نظام شامل للسلامة الغذائية في العالم، لضمان أن منتجاتنا خالية من أي مشاكل في المادة الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية".

وأضافوا: "تتطلب الشوكولاتة مثل أي منتج غذائي رعاية واهتمامًا خاصًا في سلسلة التوزيع وبيئة البيع بالتجزئة والتخزين. لقد اختبرنا عينات من نفس الدُفعة، وكذلك دُفعات أخرى تم تصنيعها في نفس الوقت ولم نجد أي مشاكل".

وفي التغريدة الأخيرة، نشرت الشركة:"نحن واثقون من أن المنتج لم يتأثر خلال عملية التصنيع".

منذ نشر التغريدة قبل يوم واحد، حصل المنشور على أكثر من 510 ألف مشاهدة، وتلقى أيضًا ما يقرب من 2500 إعجاب. وقد قام الأشخاص بنشر تعليقات متنوعة ردًا على المشاركة.