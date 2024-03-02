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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الملياردير بيل جيتس عن أول زفاف هندي يحضره: مش هحضر أفراح تاني

صدى البلد

تحدث مؤسس شركة مايكروسوفت، الملياردير الأمريكي بيل جيتس، عن تجربته الأولى لحضور حفل زفاف هندي . وقد حضر جيتس حفل زفاف أنانت أمباني، ابن أحد أغنى رجال الأعمال في الهند، موكيش أمباني.

أشاد جيتس بتقدم الهند المذهل، مؤكدًا أن هذا التقدم يرجع إلى عمق المواهب في البلاد. وأن الاستثمارات التعليمية التي تمت قبل سنوات عديدة تعطي ثمارها الآن.

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ووفقا لصحيفة “هندوستان تايمز” قال جيتس، أن تركيز الحكومة الهندية على الصحة والتعليم والتكنولوجيا الرقمية شيء مهم، مؤكدًا أن الهند تتصدر العالم في هذه المجالات.

 وقال جيتس: "نحن في مناقشات مع الحكومة حول كيفية تعاوننا لمساعدة الدول الأخرى على تحقيق فوائد مماثلة. لقد بدأوا هذا الحوار بشكل فعال، خاصة من خلال قيادتهم في مجموعة العشرين".

وفي وقت آخر، التقى جيتس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وناقش معه موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي للصالح العام، وتطوير المرأة، والابتكار في الزراعة والصحة. 

وأعربا عن التزامهما المشترك بالقطاعات التي تحمل القدرة على تعزيز الكوكب ورفع الملايين في جميع أنحاء العالم.

وأعلن جيتس أن حفل زفاف أنانت أمباني هو أول حفل زفاف هندي يحضره. وقال: “أنا أبدأ من القمة.. سيكون من الصعب الذهاب إلى حفل زفاف هندي آخر بعد هذا الحفل. أنا أعرف هذه العائلة وفعلت اللازم لحضور الحفل”.

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