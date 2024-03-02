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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احتفال ورقص تحت المطر.. سعادة لا توصف لموظف مستقيل: أنا حر أخيرا

صدى البلد

عادة ما يلقى خبر التعيين في وظيفة جديدة سعادة واحتفال، لكن الغريب هو السعادة والرقص والاحتفال بسبب الاستقالة، هذا ما حدث مع شاب حطم كل التوقعات باحتفال صاخب بعد استقالته من العمل.

ووفقا لصحيفة “هندوستان تايمز” تمت مشاركة مقطع فيديو يصور رجلاً يرقص بسعادة تحت المطر بعد استقالته من وظيفته.

سعادة موظف بالاستقالة

وقد لاقى هذا الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل العديد من الأشخاص. شارك مستخدم الإنستجرام “فابريتزيو فيلاري موروني” هذا الفيديو مع عبارة تقول "لقد استقلت من وظيفتي". وقد نشر أيضًا تعليقًا وصف فيه قراره بالاستقالة وسببه.

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تظهر الصورة رجلًا يرقص تحت المطر بعد استقالته من وظيفته "من 9 إلى 5". وفي تعليقه على الفيديو، قال: “عندما قبلت هذه الوظيفة للمرة الأولى، اعتقدت أنني سأتمكن من التوازن بين عملي وإنشاء المحتوى الخاص بي في جدولي الزمني. لكنني كنت مخطئاً”.

وتابع: "قدّرت قدراتي بشكل أكبر من اللازم في الحضور في كل مكان في نفس الوقت وأن أظهر تواجدي بنفس القدر في كل الأمور التي ألتزم بها. للأسف، لم يستغرق وقتًا طويلاً حتى أدركت أنه إذا ارتبطت بأشياء كثيرة، فأنت في الواقع لست ملتزمًا بأي شيء. لذلك كان علي أن أتخذ قرارًا".

وشارك قصة عن كيفية إنشاء المحتوى، وشارك أيضًا قصص الرسائل المباشرة التي يتلقاها بشأن المحتوى الذي ينشئه، والأشخاص الذين يتوقفون عنده في الشوارع لتقدير فيديوهاته. 

تمت مشاركة الفيديو في 22 فبراير، ومنذ ذلك الحين حصد المقطع أكثر من 7.6 مليون مشاهدة - ووالأرقام لا تزال في ازدياد.

أمنيات الاستقالة من العمل

وقد دفعت المشاركة العديد من الأشخاص إلى نشر تعليقات متنوعة. وعلق أحد مستخدمي إنستجرام قائلاً: "استغرقت سنوات لأدرك... أنه لا يمكنك أن تعطي 100% من نفسك لكل جانب من جوانب حياتك. وعلى أي حال، أتمنى لك الكثير من التوفيق في رحلتك الجديدة".

وأضاف آخر: "أتمنى أن أتمكن من فعل الشيء نفسه ولكن للأسف لدي فواتير يجب علي دفعها". وشارك ثالث قائلاً: "إنه يومي الأول في العمل والمطر ينزل وأرغب في الاستقالة فورًا". 

وانضم رابع قائلاً: "استقلت من وظيفتي الأولى بعد خمس سنوات من الالتزام الكامل حتى أصابني المرض، ثم أدركت أنها ليست ذات قيمة على الإطلاق. الآن أشعر بالارتياح وأبحث بسعادة عن وظيفة جديدة ولكن بعقلية وأهداف مختلفة".

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