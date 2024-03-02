بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

بدأت أسعار اللحوم التراجع في الأسواق مع تراجع سعر الأعلاف نتيجة لهبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي، مع توقعات بتراجعها خلال الفترة المقبلة.

مكاسب أكبر



وسادت حالة من الغموض حول مستقبل أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، وهو ما انعكس على أسواق الماشية الحية، ودفع عدد من التجار إلى إرجاء عملية عرض ماشيتهم للبيع تحسبًا لموجة ارتفاع جديدة تعود عليهم بمكاسب أكبر.



وقال هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، :" الارتفاع الذي حدث في أسعار اللحوم كان وهمياً ، لأن المواشي والأعلاف الموجودة في الأسواق قديمة"

اللحوم الحية

وأضاف هيثم عبد الباسط خلال تصريحات تليفزيونية ، أنه يطالب بهامش ربح لكبار المربين للسيطرة على أسعار اللحوم، لافتاً إلى أن سعر كيلو اللحمة الحية لدى المربين 180 جنيهاً.





وأشار هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية إلى أن سعر كيلو اللحمة الحية لدى المربين بـ180 جنيهاً، ويذهب للجزارين بـ 320 جنيهاً ، و يبيعونه بدورهم بـ 400 إلى 450 جنيهاً.

انخفاض الأسعار



فيما قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إنه يتوقع مزيد من انخفاض الاسعار بعد تدني سعر الدولار في السوق الموازي نتيجة مباشرة لتداعيات الصفقة المبرمة بين مصر والإمارات بشأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة.

وأكد عبدالرحمن أن أسعار اللحوم الحمراء المذبوحة استقرت عند 380 جنيه للكيلو و400 جنيه للكيلو في بعض الأماكن ، وتتراوح أسعار اللحوم البرازيلي البقري بين 190 و250 جنيها للكيلو فيما تباع اللحوم المستورة ب 170 و230 جنيها للكيلو في بعض الاماكن و في معارض أهلا رمضان تباع اللحوم بسعر 250 جنيها للكيلو.





أسعار اللحوم اليوم السبت

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 لـ 400 جنيهً

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بي350 لـ 400 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 250 لـ 280 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 300 لـ 450 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 240 لـ 380 جنيهًا.