عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الهولنديين ال 6..

القبض علي دبلوماسي إسباني في الضاحية الجنوبية بلبنان

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية ان جهاز أمن المقاومة القي القبض  على شخص أجنبي في منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، أثناء قيامه بعمليات تصوير بواسطة هاتفه في أحد الشوارع.

وأشار المصدر ذاته الي انه تم تسليمه لأحد الأجهزة الأمنية الرسمية.

ووفق مصادر امنية نقلت عنها الأخبار؛ فأن الرجل إسباني الجنسية، وادّعى خلال التحقيق معه أنه أضلّ الطريق ودخل المنطقة عن طريق الخطأ، فاضطر لاستخدام هاتفه الخلوي لتصوير عدة لقطات من الشارع المتواجد فيه، بقصد إرسالها إلى أصدقاء له في السفارة الإسبانية في بيروت لإرسال سيارة تقلّه من المكان". لكنّ التدقيق في موجودات الرجل أظهر أن "الهاتف يحتوي على برنامج متطور يمنع الوصول إلى الداتا!".

وتابعت الصحيفة انه بعد انتشار الخبر على مستوى ضيق، بدأت الاتصالات والتدخلات على أعلى مستوى لإطلاق سراحه، خصوصاً من قبل السفارة في بيروت التي انتزعت قراراً قضائياً وأمنياً وسياسياً بالإفراج عنه، وتسلّم الموقوف في اليوم نفسه، ليتبيّن في ما بعد أن "لدى الرجل جواز سفر دبلوماسياً".

وكان عناصر من أمن حزب الله اوقفوا ستة مسلحين هولنديين في محلة بئر العبد في الضاحية الجنوبية الأربعاء الماضي
وقد عثر في حوزة هؤلاء على أسلحة فردية وذخائر وعتاد.

وتبيّن بحسب الصحيفة أنّ الستّة من عداد مجموعة خاصة أوفدتها الحكومة الهولندية لإجلاء رعاياها في حال توسع الحرب.

وقد سلّم الحزب أفراد المجموعة، الخميس، إلى مكتب أمن الضاحية في مديرية المخابرات، وجرى استجوابهم في فرع التحقيق في المديرية، والإبقاء عليهم موقوفين حتى الواحدة والنصف من فجر امس الجمعة.

وعلمت "الأخبار"  أنّ السفير الهولندي حضر إلى مديرية المخابرات أثناء التحقيق مع أفراد المجموعة.

وقالت مصادر إنّ الهولنديين الستة كانوا يقومون بمحاكاة لمحاولة إخلاء من داخل الضاحية الجنوبية، موضحة أنّ هؤلاء انطلقوا من محلة الكسليك بعد تحديد المكان المراد إخلاؤه عبر تطبيق Google map، وفُقد الاتصال بهم بعد دخولهم الضاحية الجنوبية بعدما أوقفهم عناصر أمن الحزب، وتبيّن أنّ اثنين من العاملين في السفارة الهولندية يقيمان في الضاحية الجنوبية شاركا في المحاكاة الفاشلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

ربنا ينتقم منهم.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب مأساة حلمي بكر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

بعد وصول دولارات رأس الحكمة .. الوزراء ينشر أسعار الأخضر والذهب

عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من انخفاض في درجات الحرارة

ترشيحاتنا

عودة للأجواء الباردة .. انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم| الطقس

إعلام عبري: جانتس يزور واشنطن بالمخالفة لرغبة نتنياهو

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الناقورة جنوبي ‎لبنان

لأول مرة منذ 14 عاما.. رئيس إيران يزور هذه الدولة

دعاء جميل في الصباح.. احرص عليه قبل الذهاب للعمل

يقترب من الرحيل لهذا السبب.. مهيب عبد الهادي يكشف كواليس جديدة عن كهربا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة| شاهد

فتاة مصرية تثير ضجة في المغرب وتتصدر التريند.. ما القصة ؟

فستان مكشوف.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

كبروا أوي.. أبطال العشق الممنوع بعد 16 سنة من عرض المسلسل

فيديو

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

ماذا قال الموسيقار حلمي بكر قبل وفاته بساعات؟

رسميا.. بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم (اعرف التفاصيل)

رسالتها الأخيرة مؤثرة.. ماذا حدث مع طالبة العريش قبل وفاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ