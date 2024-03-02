القبض علي دبلوماسي إسباني في الضاحية الجنوبية بلبنان

بعد الهولنديين ال 6..

ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية ان جهاز أمن المقاومة القي القبض على شخص أجنبي في منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، أثناء قيامه بعمليات تصوير بواسطة هاتفه في أحد الشوارع.

وأشار المصدر ذاته الي انه تم تسليمه لأحد الأجهزة الأمنية الرسمية.

ووفق مصادر امنية نقلت عنها الأخبار؛ فأن الرجل إسباني الجنسية، وادّعى خلال التحقيق معه أنه أضلّ الطريق ودخل المنطقة عن طريق الخطأ، فاضطر لاستخدام هاتفه الخلوي لتصوير عدة لقطات من الشارع المتواجد فيه، بقصد إرسالها إلى أصدقاء له في السفارة الإسبانية في بيروت لإرسال سيارة تقلّه من المكان". لكنّ التدقيق في موجودات الرجل أظهر أن "الهاتف يحتوي على برنامج متطور يمنع الوصول إلى الداتا!".

وتابعت الصحيفة انه بعد انتشار الخبر على مستوى ضيق، بدأت الاتصالات والتدخلات على أعلى مستوى لإطلاق سراحه، خصوصاً من قبل السفارة في بيروت التي انتزعت قراراً قضائياً وأمنياً وسياسياً بالإفراج عنه، وتسلّم الموقوف في اليوم نفسه، ليتبيّن في ما بعد أن "لدى الرجل جواز سفر دبلوماسياً".

وكان عناصر من أمن حزب الله اوقفوا ستة مسلحين هولنديين في محلة بئر العبد في الضاحية الجنوبية الأربعاء الماضي

وقد عثر في حوزة هؤلاء على أسلحة فردية وذخائر وعتاد.

وتبيّن بحسب الصحيفة أنّ الستّة من عداد مجموعة خاصة أوفدتها الحكومة الهولندية لإجلاء رعاياها في حال توسع الحرب.

وقد سلّم الحزب أفراد المجموعة، الخميس، إلى مكتب أمن الضاحية في مديرية المخابرات، وجرى استجوابهم في فرع التحقيق في المديرية، والإبقاء عليهم موقوفين حتى الواحدة والنصف من فجر امس الجمعة.

وعلمت "الأخبار" أنّ السفير الهولندي حضر إلى مديرية المخابرات أثناء التحقيق مع أفراد المجموعة.

وقالت مصادر إنّ الهولنديين الستة كانوا يقومون بمحاكاة لمحاولة إخلاء من داخل الضاحية الجنوبية، موضحة أنّ هؤلاء انطلقوا من محلة الكسليك بعد تحديد المكان المراد إخلاؤه عبر تطبيق Google map، وفُقد الاتصال بهم بعد دخولهم الضاحية الجنوبية بعدما أوقفهم عناصر أمن الحزب، وتبيّن أنّ اثنين من العاملين في السفارة الهولندية يقيمان في الضاحية الجنوبية شاركا في المحاكاة الفاشلة