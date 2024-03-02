السماء باللون الأخضر.. اكتشاف تشوه غريب في حقل الأرض المغناطيسي

تم اكتشاف تشوه غريب في حقل الأرض المغناطيسي فوق المحيط الأطلسي الجنوبي يؤثر على الأضواء الشمالية في نصف الكرة الجنوبي، وفقًا لأحدث الأبحاث العلمية.

ووفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية، يُعرف هذا التشوه باسم "الفجوة الجنوبية الأطلسية"، وهو منطقة بشكل بيضاوي كبير يكون فيها حقل الأرض المغناطيسي الأضعف.

ومن المعروف بالفعل أن هذا التشوه يسمح للجسيمات المشحونة من الشمس بالاقتراب من سطح الأرض، مما يعرض الأقمار الصناعية المدارة للإشعاع الأيوني العالي، وفقًا لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة "Geophysical Research Letters"، فإن هذه المنطقة الضعيفة تؤثر أيضًا على الأضواء الشمالية في الجزء العلوي من الغلاف الجوي والتي يمكن رؤيتها في عروض عالية.

وتحدث الأضواء الشمالية حول وحول القارة القطبية الجنوبية وهي ما يُعرف بالمعادلة للأضواء الشمالية التي ترقص فوق القطب الشمالي والقطب الشمالي الجزئي.

تأثير الأضواء الشمالية

وتسبب الأضواء الشمالية تفاعل الجسيمات الشمسية مع جزيئات الغاز في الغلاف الجوي للأرض، وعادة ما يُعتبر أنها تخضع للسيطرة بشكل كبير من قبل الشمس.

ولكن البحث الجديد يسلط الضوء على العلاقة ذات الاتجاهين بين الأرض والشمس. ويؤكد زي-يانغ ليو، المؤلف الأول للدراسة والباحث في معهد الفضاء والتكنولوجيا التطبيقية في جامعة بكين في الصين، أهمية العوامل المرتبطة بالأرض، مثل التشوهات في الحقول المغناطيسية الأساسية للأرض التي تدور مع الأرض.

استخدم الباحثون بياناتٍ من جهاز على متن القمر الصناعي FengYun-3E، الذي أطلق في عام 2021، والذي يقيس تغيرات الحقل المغناطيسي. وجدوا ضعفًا كبيرًا في التذبذبات المغناطيسية في الأضواء الشمالية، حيث أنها تتداخل مع الفجوة الجنوبية الأطلسية.

ولتأكيد النتائج، قاموا أيضًا بتحليل الضوء فوق البنفسجي من هذه المنطقة في الأضواء الشمالية باستخدام بيانات من برنامج القمر الصناعي الأمريكي للأرصاد الجوية. وأظهرت هذه البيانات أيضًا ضعفًا في الأضواء الشمالية في منطقة التشوه.

ومن المحتمل أن يكون هذا الضعف مرئيًا حتى بالعين المجردة، وفقًا لزي-يانغ ليو وكيو-جانج زونج، مؤلفي الدراسة. يشير البحث إلى أن الضوء فوق البنفسجي والضوء المرئي في الأضواء الشمالية يتصرفان بشكل مماثل. وبالتالي، من المحتمل أن يكون الضوء المرئي للأضواء الشمالية مضعفًا بسبب الفجوة الجنوبية الأطلسية.