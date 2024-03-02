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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عودة للأجواء الباردة .. انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم| الطقس

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس، اعتبارا من اليوم السبت، انخفاضا تدريجيا من جديد في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

ويكون الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، يكون حار على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس خلال ساعات الليل، بارد وفي الصباح الباكر أيضا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط رياح على كافة المناطق على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 14 درجة
السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة
جنوب سيناء 28 للعظمى والصغرى 17 درجة
شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 11 درجة
جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 15 درجة

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن فرص الامطار تستمر حتى الطقس غدا الأحد، حيث يظل هناك احتمالية أمطارر خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وسط استمرار للانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على مختلف مناطق البلاد.

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