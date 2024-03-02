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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بالنصب على المواطنين بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج فى القليوبية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس مزارع لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على أموالهم بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج.


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة القناطر الخيرية من 5 اشخاص يفيد بقيام مزارع بالتحصل منهم على مبالغ مالية بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج واستولى منهم على نحو 720 الف جنية ولم يفى بوعوده معهم .


وتوصلت جهود البحث الى ان المتهم استولى منهم على مبلغ جملته 720 الف جنيه لتسفيرهم للخارج بعقود الا انه لم يستطيع تدبير تلك العقود للسفر .


وفى أحد الأكمنة القى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم واحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مدير أمن القليوبية القناطر الخيرية مركز شرطة القناطر الخيرية دير مباحث القليوبية

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