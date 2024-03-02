تواصل شركة BYD لصناعة السيارات توسعها العالمي السريع وتتطلع إلى تأمين موقع في المكسيك لإنشاء مصنع ينتج سيارات للسوق المحلية.

وأكدت ستيلا لي، الرئيس التنفيذي لشركة BYD امريكا، أن شركة صناعة السيارات تقوم بتقييم المواقع في دائرة نصف قطرها 200 كيلومتر (124 ميلاً) حول مكسيكو سيتي وتخطط لاتخاذ القرار في النصف الثاني من هذا العام.

BYD تضع اللمسات النهائية على مصنعها الجديد في المكسيك

وقالت لي إن شركة BYD لا تقوم بتحليل المواقع القريبة من الحدود الأمريكية لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل بالنسبة لغالبية المشترين المكسيكيين.

من جانبها أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن منافسي السيارات الجدد من الصين.

وقال لي إن المسؤولين المكسيكيين كانوا متقبلين لخطط الشركة. ولم يكشف لي عن الطرازات الحالية أو المستقبلية للعلامة التجارية التي يمكن تصنيعها في المكسيك.

BYD تضع اللمسات النهائية على مصنعها الجديد في المكسيك

وتشير مجلة فورتشن إلى أنه في العام الماضي، تم بيع 11.766 سيارة كهربائية جديدة فقط في المكسيك. ليس هناك شك في أن BYD يمكن أن تساعد في زيادة هذا الرقم من خلال بعض نماذجها ذات الأسعار المعقولة، مثل Seagull وDolphin وAtto 3، ولكنها تصنع أيضًا العديد من المركبات الهجينة الجذابة التي يمكن أن تثبت شعبيتها أيضًا في المكسيك.

BYD تضع اللمسات النهائية على مصنعها الجديد في المكسيك

خلال نفس المقابلة مع Yahoo Finance، قالت لي إن BYD لا تنوي دخول السوق الأمريكية وعلى عكس بعض شركات صناعة السيارات الأخرى، لن تصنع مركبات في المكسيك وتستوردها إلى الولايات المتحدة. إذا كانت BYD تخطط لدخول الولايات المتحدة، فسيكون ذلك منطقيًا. لبناء مصنعها المكسيكي بالقرب من الحدود الأمريكية، كما تخطط شركة تيسلا.

وليست المكسيك فقط هي التي تستهدفها شركة BYD لتحقيق النمو، حيث بدأت الشركة مؤخرًا في بناء مصنع في البرازيل وأصبحت دولفين بالفعل السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في البلاد.