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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صدى البلد

أثارت واقعة وفاة طالبة جامعة العريش “نيرة صلاح” استياء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث دشن البعض هاشتاج  #حق طالبة العريش للمطالبة بالقصاص العادل فيمن تسببوا في إنهاء حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها.

تقرير الطبي للطالبة نيرة صلاح 

كشف التقرير الطبي عن الحالة التي جاءت بها الطالبة نيرة صلاح إلى  المستشفى وهي في حالة فقدان تام للوعي حيث أظهر تناولها مادة غير معلومة .

وأنهت وزارة الداخلية، فحص موقف الطالبة شروق أحمد، و5 من زملائها، ومشرفة المدينة الجامعية بجامعة العريش، وأحد أصدقاء الطالبة المنتحرة نيرة صلاح؛ تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة، لكشف ملابسات واقعة انتحارها.

وتم وقف والد الطالبة شروق، رائد الشرطة، عن العمل؛ لحين انتهاء التحقيقات؛ حرصا على نزاهتها. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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