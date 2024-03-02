تصرفت كالبطلة.. فيديو مروع يظهر إنقاذ سائقة من الموت المحقق في أمريكا

وثق مقطع فيديو مروع لحظات إنقاذ سائقة من الموت المحقق عندما تدلت الشاحنة التي كانت تركبها من جسر فوق نهر بمدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية بعد أن اصطدمت بحاجز.

وفقًا لما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين بإدارتي الإطفاء والمرور في المدينة، تمكن فريق للإسعاف العاجل من إنقاذ سائقة وإخراجها من كابينة الشاحنة المتدلية، وتم نقلها إلى المستشفى كإجراء احترازي.

ويُظهر مقطع فيديو مؤثرًا اللحظة التي تم فيها إنقاذ سائقة نصف شاحنة بعد اصطدام شاحنتها الكبيرة بحاجز حماية الجسر في ولاية كنتاكي، مما جعلها تتدلى بشكل غير مستقر فوق نهر أوهايو.

وكانت السائقة المجهولة تعبر جسر كلارك التذكاري متجهة شمالًا، كما تظهر الصور الدرامية غالبية الشاحنة معلقة فوق الجسر، ومقصورتها موازية للنهر بالأسفل.

وقال رجال إطفاء تحدثوا لوسائل الإعلام، أن سحب السائقة من كابينة الشاحنة، تم باستخدام الحبال والسلالم، في عملية حرجة استغرقت 45 دقيقة.

وأوضح بريان أونيل رئيس إدارة الإطفاء بلويزفيل في مؤتمر صحافي إن السائقة حافظت على تماسكها مثل البطل برغم أن كابينة شاحنتها كانت معلقة على ارتفاع 23 مترا عن مياه نهر هادر.

https://twitter.com/WLWT/status/1763642261349204470

https://twitter.com/CBSEveningNews/status/1763713737993662576