الرئيس الصومالي: الإجراءات الإثيوبية تقوض استقرار الأمن الأفريقي

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن الإجراءات الأحادية للحكومة الإثيوبية تقوض استقرار منطقة القرن الأفريقي.



ورفض الرئيس الصومالي خلال كلمته أمس الجمعة على هامش "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" المنعقد في تركيا، الادعاءات التي لا أساس لها والتي تهدف إلى شرعنة التعدي على المياه الإقليمية الصومالية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".



وخلال حلقة نقاش رفيعة المستوى، سلط الرئيس الضوء على وجهة نظر الحكومة الفيدرالية الصومالية بشأن البحر الأحمر، مشددًا على أن السلام والتجارة الدولية يعتمدان على تعزيز التعاون والاستقرار في البلدان المتاخمة للبحر الأحمر.

وتحدث شيخ محمود، أيضًا عن جهود الحكومة المستمرة لتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهاب، وتعزيز الدولة، وتعزيز التنمية المستدامة.