مونة فرعونية .. فاروق حسني يكشف كواليس ترميم كتف أبو الهول

قال الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إن سقوط كتف أبو الهول كان أزمة كبيرة نظرًا لقيمته الفنية والأثرية، موضحًا أن سقوط الكتف كان بسبب ترميم قديم خاطئ استخدم فيه الأسمنت وحجارة من القلعة.



وواصل خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "عقدت مؤتمراً بمشاركة 90 دولة للاستعانة بخبراتهم في الترميم للتعامل مع الأزمة."

وأردف: “عندما عاينت الموقع قلت إننا فقدنا أبو الهول وعلينا استعادته”، مضيفا:" "نجحنا في ترميم أبو الهول بعد تحليل قطعة مونة فرعونية، بعد أن كان على وشك الانهيار."



وذكر أن الآثار الفرعونية لها مكانة أساسية في حياته، قائلًا: "أجد حياتي ومتعتي أكثر مع الآثار الفرعونية، وكنت أزور الأقصر وأسوان سنويًا خلال فترة دراستي الجامعية في رحلات فنية.