قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: العيد القومي لـ كفر الشيخ دعوة لاستلهام قيم التضحية من أبناء البرلس
من التعليم الفني إلى ريادة الأعمال.. عمر أحمد طالب جامعة حلوان يصنع مستقبله بيديه
السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية كبرى في لندن للتعريف بالمقصد المصري
دوري أبطال أوروبا .. شوط أول سلبي بين ليفربول وريال مدريد
تحرك أسعار الدولار اليوم الثلاثاء مساء التعاملات
منتخب مصر للكرة النسائية يصعد لنهائيات أمم أفريقيا 2026
إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر
فاروق حسني: كل مقتنياتي وأموالي أوصيت بها هدية لمصر .. ومازلت أرسم
حماس ترفض وجود قوات دولية في غزة وتؤكد تمسكها بالسيادة الفلسطينية
لتقديم خدمات شرعية.. مفتي الجمهورية يبحث مع محافظ كفر الشيخ إنشاء فرع لـ الإفتاء
خلال أيام| افتتاح مونوريل شرق القاهرة والتشغيل التجريبي للقطار السريع .. تفاصيل
الغلط بيتصلح .. كيف تسترجع أموالك المحولة بالخطأ على إنستاباى؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فهد مرزوق: تجاوزات في نقابة الموسيقيين ضد الدكتور عاطف إمام

نقابة المهن الموسيقية
نقابة المهن الموسيقية
محمود محسن

أكد فهد مرزوق محامي الموسيقار الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أن ما حدث مع موكله يمثل تجاوزات قانونية واضحة.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية المحور، أن التحقيق تم في غياب موكله، ولم يتم إخطار الدكتور إمام رسميًا بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، كما ينص القانون، بل فوجئوا بالإخطار الودي الذي أبلغهم بمجلس تأديب محتمل في اليوم التالي.


وأوضح فهد مرزوق أن مجلس التأديب الذي تم استدعاء الدكتور إمام إليه لم يلتزم بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون مجلس الدولة، والتي تحدد اختصاص المحكمة التأديبية بمحاكمة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وأعضاء التشكيلات النقابية، مؤكدًا أن مجلس النقابة تجاوز اختصاصه القانوني في هذه الحالة.


وأشار مرزوق إلى أن محامي الدكتور إمام حضر إلى مجلس التأديب وقدم مستندات تثبت عدم اختصاص المجلس، ودحض جميع الأدلة المقدمة ضد موكله، مشددًا على أن النقابة كان يفترض أن تتعامل وفق القوانين المنظمة، وأن أي مخالفة مالية يُحال بشأنها للجهاز المركزي للمحاسبات قبل المحاكمة التأديبية، مشيرًا، إلى أن ما حدث يمثل "عزبة تُدار من صاحبها"، في إشارة إلى الإدارة التعسفية لمجلس النقابة على حساب القانون والنظام.


وكان المحامي فهد مرزوق، وكيلًا عن الموسيقار عاطف إمام، قد تقدم ببلاغ رسمي ضد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بعد إحالة موكله إلى مجلس التأديب ورفض النقيب تسليمه صورة من قرار المجلس، فضلًا عن حجب النقابة للقرار دون وجه حق.

فهد مرزوق عاطف إمام نقابة المهن الموسيقية مجلس التأديب الإدارة التعسفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

ترشيحاتنا

أرشيفية

القصة الكاملة لمعاقبة عاطل بتهمة سرقة موظف بالمعاش

المتهم

القبض على لص سرقة أسطوانات البوتاجاز بالشرقية

حادث

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي أسوان - القاهرة

بالصور

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد