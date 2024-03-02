صحة غزة: ضحايا الحرب تتخطى الـ100 ألف شخص

مابين شهداء وجرحى..

أعلنت صحة غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30,320 شهيداً و71,533 جريحاً منذ 7 أكتوبر

وأشارت الصحة في غزة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر في القطاع راح ضحيتها 92 شهيداً و156 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة قد قال - في تصريحات سابقة له - ان قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت جرائم إبادة جماعية شمال غزة من خلال استهداف وتجويع 700 مواطن.

وقال القدرة في تصريحات له؛ أن آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضى والمسنين شمال غزة معرضين للموت نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

كما طالب الأمم المتحدة بالتحرك فورًا وبكل السبل لمنع الكارثة الإنسانية شمال غزة.