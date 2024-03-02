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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد إسرائيلي يصل للقاهرة لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى

من عمليات تسليم الأسرى
من عمليات تسليم الأسرى السابقة


من المتوقع أن يصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة اليوم السبت في إطار المفاوضات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا، وفق ما أوردت صحف عبرية.


وذكرت صحف تايمز أوف إسرائيل وجيراليزوم بوست العبريتان، أن الوفد الإسرائيلي  يتوجه إلى القاهرة لطلب وساطة القاهرة لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة،

وبحسب الصحيفتين، فإن الوفد الإسرائيلي سيقدم أسماء  الفلسطينيين الذين ترفض إسرائيل إطلاق سراحهم، وسيطالب بالحصول على قائمة الاسرى الذين ستشملهم الصفقة.

واكد  وزير الخارجية  سامح شكري في إشارة إلى المفاوضات: "لا نستطيع أن نقول إننا توصلنا إلى تفاهم في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بعد".

 

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