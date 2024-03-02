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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جديدة لسيارات سكودا بالسوق المصري .. وصلت كام ؟

سكودا كودياك
سكودا كودياك

ارتفعت خلال الأيام الماضية أسعار السيارة سكودا أوكتافيا A8 بقيمة قدرها 550 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما ارتفعت الفئة الثانية بقيمة قدرها 675 ألف جنيه، وشهدت الفئة الثالثة زيادة بلغت 850 ألف جنيه، كما ارتفعت اسعار الفئة الرابعة RSبقيمة قدرها مليون و150 ألف جنيه.

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وشهدت السيارة سكودا كودياك زيادة سعرية رسمية بلغت مليون و25 ألف جنيه للفئة الأولى، و مليون و150 ألف جنيه زيادة إجمالية للفئة الثانية، كما ارتفعت الاسعار الرسمية للفئة الثالثة من تلك النسخة بقيمة قدرها مليون و350 ألف جنيه.

 

ويقدم موقع "صدى البلد"  الاسعار الجديدة للسيارة سكودا أوكتافيا A8 والنسخة الرياضية كودياك بعد زيادات 2024.

سكودا أوكتافيا A8

سكودا أوكتافيا A8

 

تقدم السيارة سكودا أوكتافيا A8 بناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، وقدرة للتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9 ثواني، مدعوم بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج 150 حصان و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

سكودا أوكتافيا A8

كما تستمد الفئة RS قوتها من محرك اخر سعة 2000 سي سي، يضخ 245 حصان وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 370 نيوتن متر، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في 6.7 ثانية، كما تعتمد على ناقل سرعات DSG 7.

 

أسعار سكودا أوكتافيا A8 الرسمية في مصر 

 

أول فئة Ambition بقيمة قدرها 1,900,000 جنيه.

ثاني فئة Style بقيمة قدرها 2,150,000 جنيه.

ثالث فئة Style Plus بقيمة قدرها 2,400,000 جنيه.

رابع فئة RS بقيمة قدرها 3,000,000 جنيه.

سكودا كودياك

سكودا كودياك

 

تتسارع السيارة سكودا كودياك من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تعتمد فنيًا على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، و محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 CC "تيربو"، يضخ 150 حصان و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

سكودا كودياك

أسعار سكودا كودياك الرسمية بالسوق المصري 

 

أول فئة بسعر 2,950,000 جنيه.

ثاني فئة بسعر 3,150,000 جنيه.

ثالث فئة بسعر 3,400,000 جنيه.

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