إسرائيل ترفض وقف النار.. ولبنان تحذر: لا تلعبوا مع حزب الله

أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، أن بيروت تتلقى إشارات من إسرائيل بأنها سترفض وقف إطلاق النار، وأنه في حالة الحرب سيتم تدمير البلدين.

وقال بوحبيب خلال جلسة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي اليوم السبت: "لقد أرسلنا العديد من الرسائل عبر القوى الغربية... لقد طلبنا وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل تقول إنها لا تريد ذلك".

وأضاف: “نحن الآن على مفترق الطريق، نحن خائفون، لكن دعوة إسرائيل لا تعتقد أنها يمكن أن تأتي إلى لبنان كأنها في نزهة وتبدأ الحرب”.

وأشار "هذه الحرب ستكون إقليمية بالفعل. من الأفضل عدم اللعب مع حزب الله، إسرائيل تعرف ذلك جيدا نخشى أن يتم تدمير بلادنا، لكنهم (إسرائيل) سيتعرضون للضرر أيضا".

وأكد تلقي تقارير مفادها أن إسرائيل تريد مناقشة الوضع الحدودي في المفاوضات.