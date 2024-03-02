محمد إدريس ديبي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في تشاد

أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، اليوم السبت ترشحة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في مايو المقبل.

وأفادت إذاعة فرنسا الدولية، بأن الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، الذي يحكم تشاد منذ 2021 أعلن في خطاب له ترشحه في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت تشاد خلال الأيام القليلة الماضي، أحداثا ساخنة حيث تعرض مقر المخابرات لهجوم مسلح أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وفي أعقاب الحادث أصدر الرئيس التشادي أوامره بالقبض على جميع نشطاء الحزب الاشتراكي بلا حدود المعارض، الذين هاجموا مقر وكالة الأمن الوطني في العاصمة نجامينا.