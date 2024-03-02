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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع نسب التنفيذ بمشروع تطوير المنطقة والطرق المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية لمتابعة مراحل العمل بمخطط تطوير المنطقة المحيطة والطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير  وذلك في إطار خطة الدولة في تحسين الصورة البصرية وخلق رؤية عصرية تتماشي مع الطابع الأثري والسياحي للمنطقة وذلك في إطار التجهيزات لقرب مراسم الافتتاح .

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد نسب تنفيذ أعمال التطوير بطريق الفيوم بدءآ من الطريق السياحي وحتي ميدان الرماية والذي شهد دعم جانبي الطريق بأسوار حضارية ولاند سكيب والمسطحات الخضراء ومشايات  وأشجار النخيل ودعمها بشبكة ري حديثة وذلك لإعطاء الطريق المظهر الجمالي .

وعاين محافظ الجيزة خلال جولته أعمال دهانات ورفع كفاءة سلالم المشاه الكهربائية بطريقة الفيوم وذلك حفاظآ علي آمن وسلامة المواطنين خلال عبورهم حرم آمن ، لافتآ بأنه سيتم أنشاء موقف حضاري وتطوير وتجميل المناطق المحيطة بشكل شامل وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مع دراسة مدي إمكانية  تعيين خدمات آمنية للحفاظ علي أعمال التطوير ومراعاة عوامل الأستدامة للأعمال المنفذة .

ووجه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من تركيب محولات الكهرباء ورفع كفاءة مكونات الشبكة الحالية وذلك لتغذية الاضاءة الموجودة بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والتي تشهد تقدما ملحوظا فيما يخص الأعمال المدنية والزراعات.

وشدد محافظ الجيزة علي الشركة المنفذة بضرورة الأنتهاء من أعمال التطوير المدرجة بطريق الفيوم بالكامل نهاية الشهر الجاري .

كما شدد محافظ الجيزة علي رئيس حي الهرم بسرعة الأنتهاء من رفع مخلفات الرتش الموجودة خلف الأسوار الحديثة بطريق الفيوم التي تم أنشاءها لتتماشي مع الطابع الأثري للمنطقة  مع تعيين خدمات دورية لضبط السيارات التي تقوم بإلقاء الرتش بالطريق العام.

ووجه اللواء أحمد راشد خلال متابعة أعمال تطوير مدخل كفر غطاطي الكائن أسفل الطريق الدائري بضرورة دهان الأسوار ومراجعة مسارات كابلات الكهرباء وتخصيص أماكن محددة لها ، مع دراسة أستغلال الأماكن الفضاء لانتظار السيارات مع تكليف مراقبين ومشرفين بالمنطقة من موظفي حي الهرم .

كما شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال تطوير طريق أسكندرية الصحراوي بدءا من أمام مدخل كفر غطاطي حتي مطلع محور ٢٦ يوليو .

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام واللواء باسم عزت مجلس إدارة شركة " كوين سرفيس  النصر " للخدمات والشركة المنفذة و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل والمهندس أحمد هجرس مدير شبكات توزيع الكهرباء بشركة جنوب القاهرة .

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