بسبب الأسعار.. دعوى قضائية ضد 6 شركات كبرى في هذه الدول

أطلقت محلات السوبر ماركت البريطانية دعوى قضائية بملايين الجنيهات الإسترلينية ضد 6 شركات كبرى لسمك السلمون، بسبب مزاعم التلاعب في الأسعار، ما أدى إلى فرض رسوم زائدة على المتسوقين لسنوات.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم السبت، يشمل الإجراء القانوني 6 شركات كبرى لتربية سمك السلمون، ويتعلق بمزارع الأسماك العاملة قبالة سواحل إسكتلندا والنرويج.

وأوضح التقرير أن الشركات الـ 6 تزود أكبر محلات السوبر ماركت في المملكة المتحدة بالأسماك المفضلة في البلاد بمبيعات تصل إلى 1.25 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

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وأخطرت المفوضية الأوروبية الشركات بأنه يعتقد أنها انتهكت قانون المنافسة من خلال التواطؤ وتبادل معلومات الأسعار.

وكان التأثير هو رفع الأسعار المفروضة على ملايين العملاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحول العالم بين عامي 2011 و2019.

وإذا رفعت المفوضية دعوى قضائية ناجحة، والتي من المقرر أن تتم في وقت لاحق من هذا العام، فقد يصل إجمالي الغرامة إلى أكثر من مليار جنيه إسترليني.

كما أنه سيفتح الباب أمام إجراءات قانونية من محلات السوبر ماركت البريطانية وشركات تقديم الطعام وسلاسل المطاعم التي تم فرض رسوم زائدة عليها فعليًا.