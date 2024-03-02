عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب الأسعار.. دعوى قضائية ضد 6 شركات كبرى في هذه الدول

بسبب الأسعار.. دعوى
بسبب الأسعار.. دعوى قضائية ضد 6 شركات كبرى في هذه الدول

أطلقت محلات السوبر ماركت البريطانية دعوى قضائية بملايين الجنيهات الإسترلينية ضد 6 شركات كبرى لسمك السلمون، بسبب مزاعم التلاعب في الأسعار، ما أدى إلى فرض رسوم زائدة على المتسوقين لسنوات. 

وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم السبت، يشمل الإجراء القانوني 6 شركات كبرى لتربية سمك السلمون، ويتعلق بمزارع الأسماك العاملة قبالة سواحل إسكتلندا والنرويج.

وأوضح التقرير أن الشركات الـ 6 تزود أكبر محلات السوبر ماركت في المملكة المتحدة بالأسماك المفضلة في البلاد بمبيعات تصل إلى 1.25 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

تفاصيل 

وأخطرت المفوضية الأوروبية الشركات بأنه يعتقد أنها انتهكت قانون المنافسة من خلال التواطؤ وتبادل معلومات الأسعار.

وكان التأثير هو رفع الأسعار المفروضة على ملايين العملاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحول العالم بين عامي 2011 و2019.

وإذا رفعت المفوضية دعوى قضائية ناجحة، والتي من المقرر أن تتم في وقت لاحق من هذا العام، فقد يصل إجمالي الغرامة إلى أكثر من مليار جنيه إسترليني.

كما أنه سيفتح الباب أمام إجراءات قانونية من محلات السوبر ماركت البريطانية وشركات تقديم الطعام وسلاسل المطاعم التي تم فرض رسوم زائدة عليها فعليًا.

انفراج أزمة الدولار| 200 ألف جنيه تراجعا في السيارات.. والشعبة تكشف تطورات الأسعار

حماية المنافسة يثبت اتفاق 20 مصنع ألواح ثلج على رفع وتثبيت الأسعار

 

 

محلات السوبر ماركت سمك السلمون ملايين الجنيهات مزارع الأسماك اسكتلندا النرويج المفوضية الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى بالجيش الثالث الميدانى

امتحانات الثانوية العامة 2024| 10 نصائح للاستعداد لها بطريقة مختلفة

الكرملين: محادثات هاتفية بين بوتين ورئيس كازاخستان

بتخفيضات كبيرة.. الزراعة تفتتح أكبر معرض للسلع اليوم

مقابل 3 ملايين يورو.. نادي فرنسي مهتم بالتعاقد مع نجم الأهلي

بسبب الأسعار.. دعوى قضائية ضد 6 شركات كبرى في هذه الدول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الأسعار.. دعوى قضائية ضد 6 شركات كبرى في هذه الدول

أول جلسة كيماوي| بلوجر شهيرة تثير الجدل بعد زفافها بيومين

لن تصدقي| استخدام الصابون بهذه الطريقة يمنحك حواجب كثيفة

الكيلو بـ 27 جنيه| أول كيس سكر مدون عليه السعر عليه بعد قرار التموين

فيديو

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

شاهد| طائرات الجيش المصري تحلق فوق غزة وتنزل مساعدات إنسانية لأهالي القطاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ