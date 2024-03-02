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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق برنامج تدريبى بأسوان لمناهضة العنف ضد المرأة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

انطلق بمحافظة أسوان  برنامج لتدريب الإعلاميين حول قضايا العنف ضد المرأة، والذى تنظمه مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بمشاركة 21 من الإعلاميين والصحفيين، من محافظات أسوان وسوهاج وقنا والأقصر والمنيا.

ويستمر البرنامج لمدة 3 أيام، بحضور منى فضالي، الأخصائية الاجتماعية ببرنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة. 

وقالت منى فضالى، إن الدورة التدريبية تهدف إلى التعرف والترويج لمشروع قانون موحد لمناهضة العنف.

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قضايا العنف

وأضافت أن التدريب يأتي فى إطار مشروع: معا لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة، ويحاضر  فى الدورة التدريبية أحمد أبو المجد، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي.

وأوضحت أن الدورة التدريبية تتناول مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة تمهيدا لإحالته للجان النوعية المختصة، كما تناولت أشكال العنف ضد المرأة وإجراءات التقاضى، والجرائم الجنسية، وجرائم إسقاط الحوامل، والجرائم الخاصة بخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم، وجرائم العنف الأسرى ضد النساء والفتيات،  وسبل الوقاية من جميع أشكال العنف المشمولة فى القانون.

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