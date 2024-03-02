إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بأسوان

وسط أجواء من العفو والتسامح ، وبحضور أكثر من 3 آلاف مواطن، شهدت قرية الدكة بأسوان مراسم الصلح بين عائلتي آل الشيخ وآل الرواش.

وحضر المراسم كل من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي، وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.

مراسم الصلح

وتدخلت لجنة الصلح بقيادة رئيس لجنة المصالحات الشيخ عبد السلام مصطفى عبد السلام منذ فترة لإنهاء الخصومة بين العائلتين، والتى استمرت لمدة 7 أعوام، وبعد مجهود كبير من الجميع تم إنهاء الخصومة والصلح بين العائلتين.