الأهالى يشيدون بافتتاح معارض أهلاً رمضان بأسوان لبيع السلع بأسعار مخفضة 

تلبية المطالب الجماهيرية، وتوفير السلع الأساسية الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة، هو الشعار الذى تتكاتف فيه كافة اجهزة الدولة لتحقيقه خلال الفترة الحالية، وخاصة مع قرب شهر رمضان المعظم.

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " آراء العديد من أهالى محافظة أسوان حول افتتاح معارض " أهلاً رمضان " حيث أكدوا على أن المعرض ساهم فى توفير السلع المختلفة باسعار اقل من مثيلاتها بالاسواق المحلية، وتصل فى بعض السلع الى 30 ٪، ونتمنى استمرار سلسلة هذه المعارض لفترات اطول حتى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

أهلاً رمضان

معارض أهلاً رمضان بأسوان

وأشار عوض خليفة بان معرض أهلاً رمضان يضم سلع متنوعة وأسعارها مخفضة فالسكر 27 جنيه، والمكرونة الكيلو بـ 23 جنيه، والارز بيبدا من 30 جنيه، ولتر الزيت بـ 95 جنيه، وهى اسعار مناسبة واقل عن السوق الخارجى.

فيما أوضحت نصرة محمود ربة منزل بأن معارض أهلا رمضان كويسة، وذهبيت لشراء العديد من الاحتياجات التي أريدها فى شهر رمضان الكريم من دقيق وأرز وتمر وزيت وسمن وسكر، واشتريت ما أحتاجه، واسعارها جيدة .

وكان قد أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معرض " أهلاً رمضان " للسلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية المختلفة سواء المدرجة ضمن مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار 7 سلع أساسية تشمل السكر والزيت والعدس والألبان والجبن والمكرونة والفول والأرز ، وأيضاً الدواجن والخضروات والفاكهة والبقوليات ، فضلاً عن ياميش رمضان وذلك بحديقة الشجرة بوسط مدينة أسوان بتخفيضات تتراوح ما بين 20 % إلى 30 %.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة ظاهرة إرتفاع الأسعار بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً من خلال توفير السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة لتلبى إحتياجات القاعدة العريضة من أهالى المحافظة ، وإستعداداً للشهر الفضيل.

وهذا المعرض ضمن 5 معارض يتم إفتتاحهم بالتوالى بباقى المدن والمراكز وهى بمركز دراو بجوار مخازن التجزئة لشركة المصرية للسلع الغذائية ، وفى مركز كوم أمبو بمبنى حى غرب التابع للوحدة المحلية أمام قصر الثقافة ، وفى مركز نصر النوبة بحديقة نقابة المعلمين ، وفى مركز إدفو بمنبى الوحدة المحلية بشارع 23 يوليو ، وتستمر أعمال هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك فى إبريل القادم.

معارض

معارض أهلاً رمضان بأسوان

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن إفتتاح هذا المعرض الذى يشارك فيه القطاع الحكومى ممثلاً فى الشركة المصرية لتجارة الجملة ، بالإضافة إلى القطاع الخاص يشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط .

وشدد أشرف عطية على المسئولين بضرورة تزويد هذا المعرض وباقى معارض " أهلاً رمضان " فى مراكز ومدن المحافظة بكميات كبيرة من مختلف المنتجات بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لإستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير والكثيف من أبناء المحافظة لشراء إحتياجاتهم من تلك السلع الأساسية ، بالإضافة إلى وضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ونسبة التخفيض مقارنه بأسعار السوق المحلى حتى يتم تعريف المواطن بما يبذل من جهود حكومية وتنفيذية لصالحه ، علاوة على ضرورة وضع طفايات الحريق بالمعرض لتوفير الأمن والأمان الكامل للمترددين عليه والعاملين به.

واكد المحافظ على أنه يتم بالتوازى تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة ، ومراقبة جودتها على الوجه الأكمل .



