محافظ أسوان: ضخ 3 آلاف طن من السكر واستكمال افتتاح معارض أهلاً رمضان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم التنسيق مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين لضخ 3 ألاف طن من السكر خلال الفترة الحالية ليتم توزيعها حتى بداية شهر رمضان الجارى بسعر 27 جنيها للكيلو.

ويأتى ذلك ضمن الجهود المتواصلة والمكثفة لتوفير السلع الغذائية الأساسية والإستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

أهلا رمضان

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يتوازى مع إفتتاح معارض " أهلاً رمضان " بالتوالى على مستوى مراكز المحافظة ، والتى بدأت بإفتتاح معرض مركز ومدينة كوم أمبو بحضور شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية ، ومسئولى التموين والجهات المعنية بما يساهم بدوره فى توفير السلع المختلفة قبل الشهر الماضى بتخفيضات تتراوح ما بين 20 % إلى 30 %.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبوالقاسم مدير عام التموين بأسوان بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان سيتم توزيع الكميات المخصصة للمحافظة بفروع مجمعات الشركة المصرية والسلاسل التابعة لها على مستوى كافة المراكز والمدن.

ولفت إلى أن ذلك تم بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وبعض سلاسل المحال التجارية والهايبر والجمعيات التعاونية ، كما أنه يتم التعاون مع الجهات المختلفة لضخ كميات إضافية أخرى لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار بالأسواق المحلية .