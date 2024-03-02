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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد الأورومتوسطي: إطلاق إسرائيل النار تجاه الجياع متلقي المساعدات بات نهجًا متكررًا

دوار النابلسي
دوار النابلسي

ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ان تحقيقات المرصد الأولية في مجزرة الدقيق على دوار النابلسي جنوبي غربي مدينة غزة ضد مدنيين فلسطينيين حاولوا الحصول على إمدادات إنسانية فجر يوم الخميس تظهر تورط "إسرائيل" الكامل.

وبين المرصد في تقرير له أن الفريق الميداني للمنظمة وثق إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه تجمعات المدنيين الفلسطينيين خلال محاولتهم استلام مساعدات إنسانية على دوار النابلسي.

وأشار المرصد الي ان إطلاق النار "الإسرائيلي" تسبب بمقتل 115 شخصًا وإصابة 760 آخرين على الأقل فيما يعتقد أن العديد من جثث الضحايا ما تزال في منطقة الاستهداف.

وقال المرصد :  وثقنا إصابة العشرات من الضحايا بأعيرة نارية لا إصابات ناتجة عن الدهس أو التدافع، كما ادعى الناطق باسم "الجيش "الإسرائيلي" أفيخاي أدرعي" الذي تحدث عن رواية الدهس دون نفي عملية إطلاق النار المثبتة في مقاطع مصورة وثقت ما حدث

وختم المرصد :  إطلاق النار "الإسرائيلي" تجاه الجياع متلقي المساعدات بات نهجًا متكررًا على شارع صلاح الدين حينًا وقرب "دوار الكويت" حينًا آخر في مدينة حيث سقط في الأسابيع الأخيرة عشرات القتلى والجرحى نتيجة استهدافات مباشرة من القوات "الإسرائيلية"

المرصد الأورومتوسطي إطلاق النار الإسرائيلي المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مجزرة الدقيق دوار النابلسي مدينة غزة

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