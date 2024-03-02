ننشر خطوات حجز برامج التنمية المهنية اللازمة لـ ترقيات المعلمين 2024

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن فتح باب حجز برامج التنمية المهنية الرقمية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لـ ترقيات المعلمين 2024 ، وذلك لأعضاء هيئة التعليم الذين أتموا ملف الإنجاز الالكترونى على صفحة كادر المعلم بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على ضرورة أن يقوم المعلم بالخطوات التالية على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين www.pat.edu.eg

الأكاديمية المهنية للمعلمين تكشف التفاصيل

خطوات حجز برامج التنمية المهنية الرقمية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لـ ترقيات المعلمين 2024



- الدخول على صفحة البحث من خلال الإعلان على الموقع.

- كتابة كود المعلم في نص البحث للتأكد من أستهداف المعلم لهذه المرحلة من الترقى.

- في حالة أستهداف المعلم يقوم بملئ باقى البيانات الأساسية المطلوبة في النموذج وبالأخص ( رقم الموبايل الشخصى للمعلم – البريد الألكترونى – الرقم القومى ) مع التأكيد على صحة تلك البيانات ومراجعتها قبل الانتقال للصفحة التالية.

- استكمال حساب المعلم على المنصة بكتابة الرقم القومى المسجل بالنموذج السابق والتأكيد عليه.

- يقوم المعلم بتسجيل الدخول على حسابه على المنصة بأستخدام كود المعلم والرقم القومى.

- في صفحة المعلم على المنصة تظهر البرنامج الرقمى المرشح لها المعلم طبقاً للمسمى الحالي للمعلم على الكادر وهى:

أ- (مهارات عامة في التدريس والمعلم الرقمى لفئة معلم - معلم أول).

ب- (مجتمعات التعلم المهنية في عصر الذكاء الاصطناعى لفئة معلم أول أ - معلم خبير).

- يقوم المعلم بالحصول على كود فورى ويظهر على الشاشة ويتم ارسال رسالة نصية به على رقم الموبيل الشخصى المسجل في نموذج البيانات الأساسية ويمكنة الدفع بالطرق التالية:

أ- (عن طريق الفيزا).

ب- (عن طريق ماكينات فورى المنتشرة على مستوى الجمهورية).

- يقوم المعلم بتصفح المادة العلمية للبرنامج الرقمي بعد الدفع على فورى بعرض المادة المعرفية للحقيبة في التاريخ المحدد للدورة بدايةً بالاجابة على الاختبار القبلى.

- بعد الاختبار القبلى تظهر محاور الحقيبة الرقمية وهى عبارة عن ثلاث محاور كل منها به مصادر معرفيه متنوعه.

- بعد انتهاء المعلم من كل محور لاينتقل من محور الى الاخر الا بعد اجتياز الأسئلة المحددة بعد نهاية الاطلاع على المادة المعرفية لكل محور.

- بعد الانتهاء من الثلاث محاور للبرنامج الرقمي يتم فتح الاختبار البعدى.

- في حالة الاجتياز يتم ظهور إفادة "بأتمام البرنامج الرقمى للترقي" وفى حالة عدم الاجتياز يتم فتح محاولة أخرى للمعلم.



وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، على أن المنصة تعمل على مدار (24) ساعة طوال أيام الأسبوع حتى تاريخ إنتهاء البرنامج المسجل لكل مستهدف على المنصة.