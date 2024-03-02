يسري نصر الله يحكي مشهدا طلبت الرقابة حذفه في صبيان وبنات

كشف المخرج يسرى نصر الله عن سر تقديمه الفيلم التسجيلى "صبيان وبنات" مؤكدا أن الذى دفعه إلى تقديم هذا العمل هو الحركة الاجتماعية فى فترة جمال عبد الناصر والتى شهدت انتشار الحجاب بصورة كبيرة وانتشار التيار الدينى المتشدد.

وأضاف يسرى نصر الله خلال ندوة الفيلم بمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة: عندما قابلت باسم سمرة وجدت أن قصة حياته وأسرته مادة دسمة وتعبر عن المجتمع بشكل كبير وهنا تغير الرؤية الخاصة لى بالفيلم وكنت حريص على تقديم عمل اجتماعى يوضح الشكل الذى ظهر به المجتمع.

وأشار يسرى نصر الله إلى أن الفيلم قبل أن يشرع فى تنفيذه فكرت فيه لمدة عاما واندمجت مع مجتمع باسم سمرة وبعد عام قررت تقديم هذا المجتمع فى عمل فنى.

وأوضح يسرى نصر الله : الفيلم تعرض الى أزمة قبل عرضه بسبب الرقابة على المصنفات الفنية حيث طلبت بحذف مشهد النهاية الخاصة بمشهد رقص الفتيات المحجبات فى الاتوبيس واعترضت على هذا الأمر ودخلت فى نقاش حاد مع الرقابة واصريت على وجود المشهد مع تعهد منى أن لا يوجد أى شكوى من قبل أبطال الفيلم.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وبرئاسة الناقد عصام زكريا ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.