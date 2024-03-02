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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نجمة مصارعة سابقة تكشف عن امتيازات ومساوئ شهرتها في السجن

صدى البلد

تحدثت نجمة مصارعة سابقة تقضي حكما بالسجن لمدة 17 عاما بعد التسبب بحادث سيارة مميت، عن المزايا والقيود التي ترافق شهرتها في السجن.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ستار” تم اعتبار تامي لين سيتش، عضو قاعة مشاهير المصارعة الترفيهية العالمية، "خطرا على المجتمع" خلال محاكمتها في نوفمبر الماضي. 

استمعت المحكمة إلى أنها كانت تتجاوز الحد القانوني للكحول بأربعة أضعاف عندما تسببت بحادث تصادم متعدد أسفر عن وفاة رجل يبلغ من العمر 75 عاما.

نقلت تامي، المعروفة لدى عشاق المصارعة باسم حلبة "صني"، إلى مؤسسة لويل الإصلاحية في مقاطعة ماريون في فبراير، وكشفت الآن عن كيفية تكيفها مع الحياة خلف القضبان.

وقالت لبودكاست "Bird Calls": "كنت لا أزال في مقاطعة  السجن قبل وصولي إلى هنا". "طلبت مني فتاة بطاقة هويتي الشخصية، لتوقيعها، حتى تتمكن من أخذها إلى المنزل وبيعها على موقع إيباي، وقلت 'لا'، ثم تجرأت فتاة أخرى، صدقوني أو لا تصدقوني، على طلب ملابسي الداخلية".

واضافت "أرادت مني توقيع ملابسي الداخلية حتى تتمكن من إعادتها إلى المنزل وبيعها على موقع إيباي. أخبرتها أن هذا لن يحدث على الإطلاق".

وقالت تامي (50 عاما) إن الكثير من الناس يبدو أنهم "يشعرون بالرهبة من شهرتها" وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتجرأ شخص ما على التحدث معها. وتابعت: "لا أحد يأتي إلي حقًا ويقول أي شيء ... ولكن بعد ذلك أسمع الناس يتحدثون عني".

وتابعت "لا أعرف ما إذا كنت مخيفة أم ماذا، لكن الأمر عادة ما يستغرق بضعة أيام قبل أن يقول أحدهم أخيرا 'مهلا أعرف من أنت، اكتشفت عندما وصلت إلى الاستقبال قبل شهرين أن المجمع بأكمله كان يتحدث عني لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا قبل أن أعرف ذلك حتى".

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