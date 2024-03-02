صابر الرباعي عن الراحل حلمي بكر : كان أبا روحيا وأخا أكبر وبيينا " عيش وملح "

نعى الفنان صابر الرباعي رحيل الموسيقار الكبير حلمي بكر قائلا : " لا يمكن أن أختصر علاقتي بيه في كلمة أو لقاء أو أغنية بالنسبة لي كان بمثابة أبي الروحي وأخ أكبر لا يجامل بيني وبينه عيش وملح وضحك وقصص وتاريخ .

واصل خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :حكالي أشياء كبيرة وعظيمة جدا وتعلمت من كلامه ومن ملاحظاته أشياء كثيرة . وحلمي بكر خسارة كبيرة وعدم وجوده اليوم وهو بين ايادي الله عز وجل ولكن العزاء الوحيد أغانيه وروحه المرحة والصادقة واللحظات الممتعة التي إستمتعنا بها من خلال ألحانه وبرامجه الاذاعية والتلفزيونية ووجده كحكم ".



أضاف : " وجوده كفنان عاصر وعايش كل الأجيال بفنه وحضوره وصداقته وإخوته والحانه :

وعن أهم ما تعمله من حلمي بكر قال : " الحياة بسيطة هكذا قال لي قال لي إستمتع بوقتك لا تحاول أن تترك الاشياء السلبية تطغى على حياتك حاول تخطيها بأقصى سرعة كل الأمور السلبية وأن تعيش يومك به قدر من السعادة كان دائما مبتسم ويضحك ويقول لي حاول أن لاتتأثر بالعوامل الخارجية وعايش اللحظة والحياة والبسمة ".

وعن أول لقاء بينهما قال " كان بالاذاعة أثناء جلسة استماع وقت تقدمي ضمن أحد الفنانين الشباب للاعتماد كان موجودا وسط اساتذة كبار قال لي صوتك مش غريب عليا سمعتك في الراديو وأنت تغني في لقاءات إذاعية مشتركة بين تونس ومصر وكنت حينها أغني لعبد الوهاب وغيرهم قال لي سمعتك وكنت عايز أشوفك وسمعت صوتك قبل مااشوفك.