غادة رجب عن حلمي بكر : علاقتنا بدأت أسرية

نعت الفنانة غادة رجب الموسيقار الكبير حلمي بكر قائلة : " علاقتنا به كان بها نوعا من الخصوصية لاني أنا ونيفين أختي كنا نلعب في منزل الراحل منذ الطفولة من قبل ان أغني وبالتالي العلاقة اسرية قديمة " .



واصلت خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : كانت علاقتنا أبوية إلى جانب أننا حققنا نجاحات كبيرة أهمها " بنعشق الحياة " وهي واحدة من أجمل الاغاني التي قدمتها ومثلت نقلة فنية كبيرة في حياتي وحصلت بموجبها على جائزة على مستوى العالم العربي ".



واصلت : " كان دائما داعما لي لكن في الفترة الاخيرة لم تكن على تواصل كبير ولكني كنت اطمئن عليه من والدي وذات القصة بالنسبة لي الموسيقار الكبير عمار الشريعي كانا بمثابة أبوين لي ".



وعن قسوته في التعليم قالت : " القسوة أحيانا تعلم لكن معي شخصيا" كان لطيف للغاية عمره ماكان قاسي بل بالعكس وعندما كان يرافقني والدي ويعدل على غنائي داخل الاستوديو كان حلمي بكر يتخانق معاه ويقوله إمشي وسيبها تغني براحتها

وعن أفضل أغانيه التي تحبها قالت : " هنقول إيه ولا إيه فاكرة وعرباوي وغيرها من الاغنيات ".