عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غادة رجب عن حلمي بكر : علاقتنا بدأت أسرية

غادة رجب
غادة رجب

نعت الفنانة غادة رجب الموسيقار  الكبير حلمي بكر قائلة : "  علاقتنا به  كان بها نوعا من الخصوصية  لاني أنا  ونيفين أختي  كنا نلعب في منزل الراحل منذ الطفولة من  قبل ان أغني  وبالتالي العلاقة اسرية    قديمة " . 


واصلت  خلال  مداخلة  عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON  :   كانت علاقتنا أبوية إلى جانب أننا  حققنا نجاحات كبيرة  أهمها " بنعشق الحياة " وهي واحدة من أجمل  الاغاني التي قدمتها ومثلت نقلة فنية كبيرة في حياتي وحصلت بموجبها على جائزة  على مستوى العالم العربي  ". 


 واصلت : " كان دائما داعما لي  لكن في الفترة الاخيرة   لم تكن على تواصل   كبير ولكني كنت اطمئن  عليه من والدي وذات القصة بالنسبة لي  الموسيقار الكبير عمار الشريعي  كانا بمثابة أبوين لي ". 


 وعن قسوته في التعليم قالت : "  القسوة أحيانا تعلم لكن معي شخصيا" كان لطيف للغاية  عمره ماكان قاسي بل بالعكس وعندما كان يرافقني  والدي ويعدل على غنائي داخل الاستوديو كان حلمي بكر  يتخانق معاه ويقوله إمشي وسيبها تغني براحتها 
وعن أفضل أغانيه التي تحبها قالت : "  هنقول إيه ولا إيه  فاكرة  وعرباوي  وغيرها من الاغنيات ".

الإعلامية لميس الحديدي الموسيقار الكبير حلمي بكر حلمي بكر رحيل الموسيقار الكبير حلمي بكر عمار الشريعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 كيلو سكر لكل بطاقة| بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل رمضان.. تحرك برلماني عاجل

أحمد موسى يبكي على الهواء.. ماذا حدث؟

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

قرار عاجل من النيابة في واقعة طالبة العريش ( نيرة )

بعد مشاكل دفنه.. تعرف على مصير جثمان الموسيقار حلمي بكر

تحوّل مفاجئ|رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

مفاجأة حكومية سارة عن تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. تفاصيل

شوبير يكشف عن منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

مش بفهم في كرة القدم.. «الحبتور»: طلعت عليا شائعة إني اشتريت الزمالك|فيديو

اعتقال 8 أشخاص في اقتحام مصنع للمواد الكيميائية في فرنسا

بداخلها قلم بـ150 ألف ريال|عمرو أديب يعرض سيارة وحيدة من نوعها بالعالم.. شاهد

حماس: نضمن هدنة حقيقية قبل رمضان حال نجاح الضغوط الأمريكية على نتنياهو

ذكرى وفاته|الشاعر «ديفيد هربرت».. هرب مع زوجة أستاذه ومُنعت أشهر رواياته من النشر

مشروب شائع يسبب حصوات الكلى والسرطان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النظام العلاجى الكامل لـ التهاب المثانة

مش حاجة واحدة.. اكتشف أنواع عمليات دوالى الخصية

واقف على رجلي.. نجل الفنان محمد ثروت يؤدي مناسك العمرة بعد الشفاء

كيف تحمى نفسك من التهابات المثانة؟

فيديو

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

رداما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ