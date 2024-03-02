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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مواعيد المحاضرات النظرية والعملية في شهر رمضان بـ زراعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمس إنه تم اعلان مواعيد المحاضرات النظرية والعملية خلال شهر رمضان 2024.

كشف الحريري، حقيقة رفع الغياب خلال شهر رمضان مؤكدا عدم صدور أي قرارات من المجلس الاعلي للجامعات او أي جهة بهذا القرار .

وأضاف الحريري خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" أن الكلية تتبع تعليمات المجلس الأعلى للجامعات لافتا ان الدراسة ستنتظم في شكلها الطبيعي في شهر رمضان  وفقا للجداول والخطة الزمنية.

 

ولفت إلى أنه سيتم تخفيض عدد ساعات المحاضرات فقط، لافتا إلى أن جميع الكليات التابعة لكافة الجامعات المصرية تتبع وزارة التعليم العالي، وهي الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار القرارات المتعلقة بوقف الدراسة أو استكمالها إلكترونياً.

 


وأوضح أن خطة سير العملية التعليمية بالكلية خلال شهر رمضان، تأخير مواعيد بدء المحاضرات من الثامنة صباحاً إلى التاسعة صباحاً، وذلك لمراعاة مواعيد طقوس العبادات ليلاً والتحصل على أوقات كافية للراحة والاستعداد، بالإضافة لاختصار مدة المحاضرات المقررة ل 55 دقيقة بدلاً من ساعة ونصف، مع الاعتماد على استمرار تدريس المناهج الدراسية  بالشكل المتعارف عليه، وذلك لاستكمال العام الدراسي بيسر وسهولة.

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