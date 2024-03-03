نائب بـ«الشيوخ»: تطوير «رأس الحكمة» بداية حقيقية لانطلاقة الاقتصاد المصري.. فيديو

قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مشروع رأس الحكمة هو تدفقات نقدية دولارية تنهي على السوق الموازية في مرحلة ننتظرها.

وأضاف النائب أحمد سمير زكريا، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "مشروع رأس الحكمة هو بداية يجب استغلالها بشكل صحيح"، لافتاً: "أول عوامل الاستثمار هو القضاء على السوق السوداء وحل مشكلة الدولار".

وأشار النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ،: "الاستثمارات والتصدير يحقق الاستدامة في العملة الصعبة واستقرار الاقتصاد"، موضحا: "أي مشكلة في توفير العملة الصعبة والدولار تخلق أزمة للدولة المصرية"، مؤكدا أن تطوير رأس الحكمة بداية حقيقية لانطلاقة الاقتصاد المصرى.