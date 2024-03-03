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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجل حلمي بكر: أبويا اتنقل الشرقية وهو في حالة صعبة

صدى البلد

قال هشام نجل الموسيقار حلمي بكر، عقب وصوله استعدادا لتشييع جثمان والده إلي مثواه الأخير في مقابر العائلة، إنه تم منع والده من التواصل معه وكذلك مع الأصدقاء والأقارب.

 

وأضاف نجل حلمي بكر في تصريحات صحفية: جالي أخبار إن أبويا ممنوع يكلم أي حد بما فيهم أنا وأعمامي وولادهم حتى أصحابه.. واتنقل الشرقية وهو في حالة صعبة جدًا وكان في حالة مرضية يرثى لها.. وكمان مكش بيجي له الرعاية الكاملة.

 

وتابع نجل حلمي بكر أنه جاء  إلى المستشفى من أجل إلقاء نظرة الوادع الأخيرة على والده قبل تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، لافتًا إلى أنه سيعلن عن موعد ومكان الجنازة خلال الساعات المقبلة بعد التنسيق مع أشقاء والده.

 

يُذكر أن أسرة الموسيقار حلمي بكر قد قررت تأجيل موعد تشييع جثمانه لحين وصول نجله هشام من أمريكا، عقب أن تعثر قدومه إلى البلاد خلال الساعات الماضية بعد تلقيه نبأ وفاة والده.

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