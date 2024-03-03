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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يضع لاعب روستوف الروسي تحت المايكروسكوب.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك إعجاب شديد داخل إدارة النادي الأهلي بقدرات إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي، منذ أن كان ناشئًا في نادي الإسماعيلي ويضعه تحت مراقبته.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي حتى الآن لم يقرر ضم العسقلاني أو إرسال أي عروض لناديه من أجل التعاقد معه".

وأضاف أمير هشام: "روستوف الروسي ضم اللاعب من الإسماعيلي مقابل مليون دولار شاملة المتغيرات، وحال رغبة الأهلي في ضمه سيكون عليه دفع ما يقرب من مليون و 200 ألف دولار إلى مليون و 400 ألف دولار، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات رسمية".

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